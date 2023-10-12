Уничтожение элитного подразделения ХАМАС попало на видео

Истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по отрядам элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нохба», сообщили представители ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. По их словам, бойцы этого подразделения первыми проникли на территорию Израиля и возглавили атаку, произошедшую в минувшую субботу, 7 октября. Кроме того, они регулярно проводят рейды и устраивают засады для израильских военнослужащих.

В ночь на четверг, 12 октября, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по элитным силам ХАМАС «Нохба», атаковав оперативные командные центры, используемые боевиками, — говорится в сообщении.

Представители Армии обороны Израиля также подчеркнули, что минувшей ночью были нанесены удары по старшему военно-морскому офицеру ХАМАС Мухаммаду Абу Шамле. По данным ведомства, в его доме хранилось оружие для морской техники, предназначавшееся для атак на израильские корабли.