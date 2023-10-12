Спецоперация на Украине 12 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 октября 2023 года.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 36 снарядов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 36 снарядов. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Как говорится в публикации, в Никитовском районе Горловки один мужчина в результате обстрела получил ранения, также повреждено одно домостроение.

Военный ВСУ сообщил о решающей битве за Авдеевку

Солдат Вооруженных сил Украины Егор Фирсов заявил о начале решающей битвы под Авдеевкой в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Киев 24».

Военнослужащий сослался на свои ощущения и заявил, что под Авдеевкой скоро начнется или уже началась одна из решающих битв.

Силы РФ уничтожили несколько переправ через реку Оскол для сковывания ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили ряд переправ реку Оскол в Харьковской области, намереваясь таким образом лишить войска Украины подвозить подкрепления и боекомплекты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева.