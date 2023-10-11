В НАТО объявили о расширении проекта «Щит европейского неба»
Коалиция европейских стран, вовлеченных в реализацию проекта создания общей системы ПВО «Щит европейского неба», расширилась за счет новых участников. Изначально в работе над ним принимали 14 государств во главе с ФРГ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.
В рамках проекта планируется закупить комплексы ПВО Iris-T и Patriot и создать на их основе систему, способную защитить европейские страны альянса «против всех воздушных и ракетных угроз».
По данным экспертов, основу щита составят устройства, способные интегрироваться транспарентным образом в существующую систему ПВО блока.
Напомним, что проект был представлен летом 2022 года канцлером ФРГ Олафом Шольцем. К нему присоединились страны Балтии, Бельгия, Болгария, Венгрия, Соединенное Королевство и ряд других государств.