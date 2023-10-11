Глава ФСБ предупредил о наращивании потенциала террористов в Афганистане

Филиал международной террористической организации «Исламское государство»* «Вилаят Хорасан»* наращивает потенциал и в перспективе может перейти к совершению терактов за пределами Афганистана. Об этом заявил сегодня директор ФСБ России Александр Бортников.

Такое заявление Бортников сделал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, которое проходит в Баку.

«Отмечаем возросшую роль «Аль-Каиды»*, которая в союзе с филиалом другой организации «Исламским государством - Вилаят Хорасан»* принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных тергруппировок», - пояснил Бортников.

Он привел данные о том, что на сегодняшний день ячейки террористической организации действуют в более чем 20 афганских провинциях, а центром служит Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном. При этом в рядах «Вилаят Хорасан»* около 6,5 тысячи человек.

«В ближайшей перспективе она может достичь потенциала, который позволит ей совершать атаки за пределами Афганистана», - констатировал Бортников.

В августе 2021 года власть в Афганистане после вывода из страны американских военных захватили члены движения «Талибан»**. После того как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом.

В 2022 году представители террористической группировки «Исламское государство»* заявили в социальных сетях, что берут на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погибли два российских дипломата. А в 2023 году стало известно, что талибы уничтожили шесть боевиков ИГ* в ходе операции в афганской провинции Балх.

*Запрещенные в России террористические организации.