В России нашли способ наказать релокантов за дискредитацию армии

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов подготовили законопроект, в котором предлагается удаленно штрафовать граждан России, живущих за рубежом и критикующих ВС РФ, сообщает «Коммерсант». Документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента 19 октября.

Имеются яркие примеры...что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ, — цитирует издание пояснительную записку к проекту

Законопроект предусматривает расширение содержания статьи 1.8 КоАП. Сейчас в ней предусмотрен только один пункт, по которому можно привлечь релокантов к административной ответственности за правонарушение за пределами России - участие в деятельности нежелательной в РФ организации. Авторы инициативы предлагают добавить к таким правонарушениям дискредитацию ВС РФ, призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан, призывы к нарушению территориальной целостности, злоупотребление свободой массовой информации, а также возбуждение ненависти либо вражды.

По словам, главы комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакира Ягудина, уехавшие «известные деятели переродились и наносят вред обществу и государству» своими высказываниями.