Шойгу сообщил о найденной замене Ан-26 и Ан-72
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные и производители нашли решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72. Об этом сообщает РИА Новости.
О замене для Ан-26 и Ан-72 Шойгу рассказал во время посещения завода «Авиастар» в Ульяновске. На предприятии министр проинспектировал производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а затем провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками - как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26», - заявил министр на совещании.
Других деталей Шойгу не привел.
Ранее ОАК передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую за 2023 год партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эту партию Су-34 выпустили на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.