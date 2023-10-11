Шойгу сообщил о найденной замене Ан-26 и Ан-72

«Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками - как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26», - заявил министр на совещании.