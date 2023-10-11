ВСУ потеряли четыре взвода после удара российской авиации

Штурмовики и вертолеты Вооруженных сил России нанесли удары по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского. По его словам, всего было нанесено 14 ударов, основными целями стали позиции 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также 14-й и 32-й механизированных бригад украинской армии. Противник потерял примерно четыре взвода.

На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике [противника], — рассказал Зыбинский.

Помимо самолетов и вертолетов, российская армия также использовала тяжелые огнеметные системы. Расчеты нанесли два удара по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады ВСУ, развернутым в районе населенного пункта Макеевка. Общие потери противника составили около четырех взводов живой силы, два пикапа, а также два беспилотника.