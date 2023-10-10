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В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»

Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
© globallookpress.com

В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, и правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.