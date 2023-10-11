Боевики ХАМАС объявили о сотнях выпущенных ракет по городам Израиля

Ракетные удары нанесены по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон, заявило боевое крыло ХАМАС – «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама».

Обстрелы проводятся в ответ на атаки по мирным палестинцам, заявила группировка, передает ТАСС.

В сторону Ашкелона запустили «сотни ракет», бригада пригрозила продолжить разрушение города, если Израиль не перестанет принудительно перемещать мирных палестинцев.