Боевики ХАМАС объявили о сотнях выпущенных ракет по городам Израиля
Ракетные удары нанесены по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон, заявило боевое крыло ХАМАС – «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама».
Обстрелы проводятся в ответ на атаки по мирным палестинцам, заявила группировка, передает ТАСС.
В сторону Ашкелона запустили «сотни ракет», бригада пригрозила продолжить разрушение города, если Израиль не перестанет принудительно перемещать мирных палестинцев.
Ранее при обстреле со стороны израильских ВВС по сектору Газа погибли два члена политбюро ХАМАС.