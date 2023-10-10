ВВС Израиля нанесли удары по населенным пунктам сектора Газа

В результате раннего утреннего налета израильских ВВС на сектор Газа несколько населенных пунктов были атакованы. По информации, полученной от агентства WAFA, в городе Бейт-Лахия погибла одна семья из 14 человек при бомбардировке их дома. В Хан-Юнисе одна девочка погибла, а множество людей получили ранения в результате удара по жилому зданию. В этом городе также был разрушен единственный госпиталь.

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В Нусейрате несколько многоэтажных домов получили повреждения, но пока нет информации о жертвах и пострадавших. Телеканал Al Manar сообщает, что съемочная группа на западе Газы подверглась обстрелу со стороны израильских ВМС. В результате этого двое репортеров погибли, а трое получили ранения.

В Израиле признали, что число погибших возросло до 800 и более 2400 пострадали.