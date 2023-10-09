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ПВО России уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

ПВО России уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
© globallookpress.com

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Золотой Нивы в ДНР.