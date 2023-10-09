ПВО России уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ пытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Золотой Нивы в ДНР.