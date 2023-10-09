Пушилин: ВСУ выстраивают оборону в ЛНР рядом с рекой Оскол

Пушилин: ВСУ выстраивают линию обороны к востоку от Грековки в ЛНР
Украинская армия выстраивает линию обороны к востоку от Грековки в ЛНР, которая находится недалеко от рубежа по реке Оскол, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Противник сейчас выстраивает оборону восточнее населённого пункта Грековка — это рядом с рубежом по реке Оскол, порядка 200 метров», — сказал он.
Пушилин также сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.