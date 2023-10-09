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Пушилин: ВСУ выстраивают линию обороны к востоку от Грековки в ЛНР

Украинская армия выстраивает линию обороны к востоку от Грековки в ЛНР, которая находится недалеко от рубежа по реке Оскол, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ выстраивают оборону в ЛНР рядом с рекой Оскол
© РИА Новости

«Противник сейчас выстраивает оборону восточнее населённого пункта Грековка — это рядом с рубежом по реке Оскол, порядка 200 метров», — сказал он.

Пушилин также сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.