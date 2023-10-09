ЕС выразил озабоченность планами создания базы ВМФ РФ в Абхазии

Евросоюз выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями о планах России создать пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ в Очамчирском районе Абхазии, поскольку, по мнению Брюсселя, это подрывает территориальную целостность Грузии. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский союз выражает глубокую озабоченность сообщениями о планах России создать постоянную военно-морскую базу в отколовшемся регионе Грузии - Абхазии", - говорится в заявлении. Брюссель полагает, что этот шаг "противоречит международным обязательствам России и договоренностям от 12 августа 2008 года" о прекращении боевых действий в Грузии, достигнутым при посредничестве бывшего президента Франции Николя Саркози.



"Если Россия продолжит реализацию этого плана, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и создаст угрозу стабильности в регионе", - говорится в документе.

5 октября секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил ТАСС, что базирование военно-морского флота России в Очамчирском морском порту предусмотрено соглашением между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики.

Ранее в интервью "Известиям" президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в ближайшее время в Очамчирском районе откроется пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ.