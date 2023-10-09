Минобороны России передали партию бомбардировщиков Су-34

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – сказал первый заместитель генерального директора корпорации Владимир Артяков, ответив, что обязательства по поставке Су-34, который отлично зарекомендовал себя в войсках, в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно.