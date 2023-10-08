$100.49+0.81106.01+1.22

В Турции допустили прекращение военной помощи Украине Западом

Прекращение военной поддержки Украины Западом становится все более реалистичным. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.

В Турции допустили прекращение военной помощи Украине Западом
© ТАСС

«Мы можем столкнуться со сценарием, в котором Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», — говорится в статье.

По мнению Устюна, президент США Джо Байден может избежать подобного развития событий. Для этого главе Белого дома придется просить американцев оказать давление на Конгресс США. В то же время журналист подчеркнул, что, согласно опросам, поддержка Киева уже не так популярна среди американцев.

Ранее президент Джо Байден заявил союзникам, что США продолжат оказывать помощь Украине вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости