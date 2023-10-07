Хакеры передали российским силовикам данные об агентурной сети СБУ

Пророссийские хакеры передали силовикам данные об агентурной сети Службы безопасности Украины на территории новых регионов. Сообщение оперативных служб Запорожской области передает РИА Новости.
В частности, от хакеров были получены данные о лицах, ранее сотрудничавших с украинскими спецслужбами, а также сведения о выполняемых ими задачах.
Помимо этого, были получены данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Указанные материалы хранил у себя подполковник СБУ Сергей Фролов.
Силовики подтвердили правдивость поступивших данных и сообщили, что в результате обработки сведений уже произошли задержания.
Ранее в Омске задержали агента СБУ. 21-летний мужчина получал задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.