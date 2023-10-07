В Израиле подбили танк «Меркава»

Израиль в субботу, 7 октября, был атакован со стороны Сектора Газа. Боевики палестинского движения «Хамас» произвели мощную ракетную атаку, а затем вторглись на территорию страны на парашютах, парапланах и пикапах. Видео с мобильных телефонов нападающих появилось в соцсетях.

В ходе уличных столкновений бойцы движения уничтожили несколько солдат противника, а также подбили израильский танк «Меркава-4».

Глава военного крыла «Хамаса» Мухаммед Дейф рассказал, что его воины начали операцию «Наводнение Аль-Акса», ее целью является создание палестинского государства.

Министерство обороны Израиля в ответ объявило о начале масштабной военной операции в Секторе Газа, сообщают «Известия».

В ведомстве не подтвердили уничтожение боевой машины, а также другие сведения, размещенные в сетях нападавшими.

Напомним, что израильская «Меркава» считается одним из наиболее защищенных основных боевых танков. Она оснащена гибридной модульной броней.

В общей сложности, на производственных площадках было создано порядка 2000 танков различных модификаций.