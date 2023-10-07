Washington Post: на Украине устали от конфликта с Россией

На Украине наблюдается усталость от конфликта с Россией, сообщает Washington Post.

В настоящее время жители страны гораздо охотнее говорят о завершении конфликта.

Как завил экс-глава иностранных дел страны Павел Климкин, в прошлом году у людей излишняя уверенность, однако сейчас они почувствовали, «что такое классическая война на истощение». Издание также пишет об ожесточенном споре в Раде, во время которого некоторые законодатели высказались за отказ от претензий на Крым и реалистичный взгляд на сложную ситуацию на фронте.

По словам депутатов, Украина не может воевать столько, сколько нужно. Если страна не уверена в своей способности выдержать продолжительный конфликт, то ей следует стремиться к его «заморозке» с гарантией безопасности от Соединенных Штатов.

С приближением зимы надежды на то, что начавшееся этим летом контрнаступление приведет к прорыву, не оправдались. Но премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что борьба будет продолжаться и что он планирует бюджет на следующий год, который предполагает еще 12 месяцев боевых действий. 4 октября он выступил на встрече с группой из Института Маккейна. В нее вошли представители таких компаний, как Microsoft, Palantir, а также производители дронов Fortem Technologies и Skydio, которые помогают Киеву.

Елена Хоменко, которая работает в парламентском комитете по внешней политике, согласна с тем, что Украина должна бороться до тех пор, пока не восстановит суверенитет на всей своей постсоветской территории 1991 года.

«Мы не можем отказаться от Крыма», — настаивает она.