Приграничные территории Финляндии запросили денег на защиту от РФ

«Представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои цели и взгляды на необходимые и будущие действия по развитию регионов. По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — пишет Lapin Kansa.