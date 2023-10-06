Артиллеристы РФ подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас уточнил, что военные осуществили выстрел по автомобилю ВСУ из гаубицы Д-20 в промзоне Херсона. По его словам, аэроразведка с помощью беспилотников наблюдала за военным объектом в Херсоне и зафиксировала, что из здания вышли военные ВСУ и сели в бронированный внедорожник Toyota.