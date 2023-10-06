СМИ: КНДР начала передавать России артиллерию

Американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванного чиновника заявил, что Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в Россию для использования в СВО. По данным Министерства юстиции США, по другую сторону линии фронта Вашингтон передал украинским силам тайник с боеприпасами, конфискованными в Иране. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

При этом каких-либо документальных свидетельств о передаче боеприпасов не приводится.

CBS News со ссылкой на анонимного высокопоставленного южнокорейского чиновника сообщает, что Сеул обеспокоен тем, что глава КНДР Ким Чен Ын может стремиться приобрести у России технологии для строительства атомных подводных лодок и более совершенных ракет и спутников, в дополнение к сотрудничеству в области обычных вооружений. Чиновник предупредил, что если двусторонние связи России и Северной Кореи углубятся до такой степени, это подчеркнет способность Кима угрожать не только близким азиатским союзникам Америки — Южной Корее и Японии, но и всему миру.