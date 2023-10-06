Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об совершенном обмене в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев .

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что 500 российских военных попали в плен к Вооруженным силами Украины.

По словам Пушилина, Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.