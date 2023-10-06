Украина сообщила о возвращении тел 64 погибших военных, тела передадут экспертам

Украинские власти cообщили о возвращении тел 64 погибших украинских военных. Об этом заявил координационный штаб по обращению с военнопленными Украины. Отмечается, что тела погибших служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) передадут медицинским экспертам для установления личностей. Также штаб намерен продолжить добиваться возвращения военнопленных или погибших солдат. Пресс-секретарь российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой сообщил РБК, что данный вопрос не комментируется. 5 мая первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что российская и украинская стороны провели обмен телами погибших. По его словам, состоялась передача тел 80 на 80. В пресс-службе Министерства реинтеграции Украины заявили, что в страну вернулись тела 80 погибших военных Вооруженных сил страны (ВСУ).