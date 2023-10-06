Швеция назвала условие поддержки Украины истребителями

Швеция назвала членство в НАТО условием возможной передачи Украине истребителей. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Согласно тексту заявления, правительство поручило вооруженным силам провести анализ «условия поддержки Украины с помощью JAS 39 Gripen». В отчете должно быть указано влияние решения на «оборонную экономику, другую оборонную деятельность и планирование».

«Обязательным условием возможной поддержки по JAS 39 является то, что Швеция сначала станет членом НАТО», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отметим, что сегодня власти Швеции также заявили, что передают новый пакет помощи Украине на сумму 2,2 млрд шведских крон (порядка 189 млн евро). Он состоит преимущественно из боеприпасов, а также из запасных частей к ранее переданным системам.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года, шведская заявка до сих пор не одобрена.