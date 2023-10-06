ВС России нанесли поражение бригаде «Азова» на Краснолиманском направлении

Войска группировки "Центр" нанесли удар по штурмовикам Вооруженных сил Украины и спецназу "Азова" (группировка признана террористической организацией, запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", - сказал он.
По словам Савчука, потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих.