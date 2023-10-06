ВС России нанесли поражение бригаде «Азова» на Краснолиманском направлении

"На краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", - сказал он.