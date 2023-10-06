$99.46+0.19104.30+0.24

В Одессе произошли взрывы

Взрывы произошли в Измаиловском районе Одессы на Украине, сообщает издание "Общественное". Подробности происшествия не уточняются. Ранее в этой области была объявлена воздушная тревога.

В Одессе произошли взрывы
© Shutterstock

Также сегодня ночью в Черкасской области произошли взрывы. В ночь на 6 октября в семи регионах Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и Черкасской области. До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости