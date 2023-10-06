В Одессе произошли взрывы

Взрывы произошли в Измаиловском районе Одессы на Украине, сообщает издание "Общественное". Подробности происшествия не уточняются. Ранее в этой области была объявлена воздушная тревога.

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Также сегодня ночью в Черкасской области произошли взрывы. В ночь на 6 октября в семи регионах Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и Черкасской области. До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы.