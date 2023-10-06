Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и его пригородах
Взрывы прозвучали в подконтрольному Киеву городе Запорожье и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Во временно оккупированном нацистами областном центре и пригороде звучат взрывы», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, наибольшую опасность для мирных жителей представляет работа ПВО ВСУ.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли мощные взрывы.