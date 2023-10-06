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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и его пригородах

Взрывы прозвучали в подконтрольному Киеву городе Запорожье и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и его пригородах
© РИА Новости

«Во временно оккупированном нацистами областном центре и пригороде звучат взрывы», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, наибольшую опасность для мирных жителей представляет работа ПВО ВСУ.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли мощные взрывы.