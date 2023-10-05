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Пентагон сообщил об уничтожении турецкого дрона американским самолетом

Истребитель ВВС США в четверг, 5 октября, сбил турецкий беспилотник в Сирии, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Пентагон сообщил об уничтожении турецкого дрона американским самолетом
© globallookpress.com

По мнению экспертов, это первый случай, когда Вашингтон осознанно сбил сбил дрон своего союзника по НАТО.

Райдер отметил, что летчик сбил БПЛА потому, что посчитал его потенциальной угрозой.

Вместе с тем, уточнил представитель ведомства, в США не считают, что Анкара злонамеренно угрожала силам США в Сирии. На фоне этого в Вашингтоне называют инцидент с дроном «достойным сожаления».

По словам пресс-секретаря, руководство Пентагона уже связалось с турецкими коллегами и обсудило ситуацию.

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