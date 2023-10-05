Пентагон сообщил об уничтожении турецкого дрона американским самолетом

Истребитель ВВС США в четверг, 5 октября, сбил турецкий беспилотник в Сирии, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению экспертов, это первый случай, когда Вашингтон осознанно сбил сбил дрон своего союзника по НАТО.

Райдер отметил, что летчик сбил БПЛА потому, что посчитал его потенциальной угрозой.

Вместе с тем, уточнил представитель ведомства, в США не считают, что Анкара злонамеренно угрожала силам США в Сирии. На фоне этого в Вашингтоне называют инцидент с дроном «достойным сожаления».