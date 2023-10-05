США могут разместить новые ядерные боеголовки в Европе
Соединенные Штаты могут разместить дополнительные ядерные боеголовки на территории Великобритании, заявила новый исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парк. Она отметила, что около 100 боеголовок уже размещены в пяти странах НАТО.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, ответ России на возможный ядерный удар не оставит противнику шансов на выживание. По его словам, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.