США могут разместить новые ядерные боеголовки в Европе

Соединенные Штаты могут разместить дополнительные ядерные боеголовки на территории Великобритании , заявила новый исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парк. Она отметила, что около 100 боеголовок уже размещены в пяти странах НАТО .

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, ответ России на возможный ядерный удар не оставит противнику шансов на выживание. По его словам, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.