Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев. Об этом сообщает Минобороны.

Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, в ходе которого заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планам дальнейших действий.

«У нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач», — отметил министр.

По словам Шойгу, многие добровольцы имеют боевой опыт: завершив полугодовой контракт, они возвращаются на второй или даже на третий.