Шойгу: В российскую армию набрали 38 тысяч добровольцев
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев. Об этом сообщает Минобороны.
Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, в ходе которого заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планам дальнейших действий.
«У нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач», — отметил министр.
По словам Шойгу, многие добровольцы имеют боевой опыт: завершив полугодовой контракт, они возвращаются на второй или даже на третий.
Ранее Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, напоминает RT.