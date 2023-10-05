Украина опустошила критически важные арсеналы НАТО

Темпы, с которыми Украина истребляет снаряды для артиллерии, опустошили арсеналы НАТО. Склады боеприпасов в Европе и США, имеющие решающее значение для Украины, почти пусты, предупредил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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В ходе интенсивной артиллерийской войны поставки боеприпасов играют ключевую роль. Не будет снарядов, умолкнут пушки и посыплется вся тактика ВСУ. Поэтому гаубицы и снаряды на Украину везут эшелонами. Пока.

"Мы начали оказывать помощь, когда наши склады были заполнены наполовину, - приводит слова Бауэра Business Insider. - Сейчас видно дно бочки".

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи потребовал выпускать больше снарядов для гаубиц. Но не сказал, как.

"Экономика "точно в срок" и "в достаточном количестве", которую мы построили, хороша для многих вещей, но не для вооруженных сил, когда идет война", - констатировал адмирал.

При этом количество артиллерии, в которой нуждается Украина, ошеломляет. По подсчетам Пентагона, пушки ВСУ выпускают от 4000 до 7000 снарядов в день. За 20 месяцев США передали Киеву два миллиона снарядов калибра 155 мм.