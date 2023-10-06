В Норвегии прошла встреча российских и норвежских военных

Вооруженные силы (ВС) Норвегии сообщили о конструктивном диалоге по вопросам трансграничного сотрудничества и безопасности в Норвежском и Баренцевом морях. Об этом отмечается в пресс-релизе ВС страны по итогам встречи начальника объединенного штаба ВС страны, генерал-лейтенанта Ингве Одло с руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону, генерал-лейтенантом Станиславом Масловым.

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«С норвежской стороны дискуссии и профессиональные беседы в ходе этих встреч всегда воспринимались как конструктивные. Речь идет о конкретных вопросах, связанных с общими проблемами в приграничном сотрудничестве, спасательном сотрудничестве и управлении рыболовством», — сказано в отчете норвежских ВС.

Также сообщается, что между сторонами существует согласие в необходимости общими усилиями решать проблемы в Баренцевом и Норвежском морях с помощью системы открытых каналов связи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кощунственные высказывания министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт являются надругательством над совместной историей двух государств.