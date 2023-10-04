Американский ветеран рассказал, чего стоит ожидать от танков Abrams на фронтах СВО
Ветеран Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik заявил, что на Украине возлагали большие надежды на танки Abrams американского производства, но с их поставкой украинская армия обрела проблемы.
Он напомнил, что Соединенные Штаты планировали поставить Украине 30 танков Abrams М1А1, но пока на Украину приехало только десять танков.
"Даже если бы Abrams был супертанком, то 10 или 20 единиц ничего не поменяют на поле боя. Как только начнутся проливные дожди на Украине, эти танки уже не поедут по полю. У них достаточно узкие гусеницы, и они просто сядут в грязь", – сказал ветеран американской армии.
Главной проблемой, считает он, станет ремонт и обслуживание этих "специфических машин".
"Там газотурбинный двигатель, в кустарных условиях его не отремонтируешь. Нужны авиамеханики, чтобы разбирать, очищать этот двигатель и ставить обратно. Для этого нужен цех, специфические инструменты и специалисты", - объяснил он.
Также Крапивник отметил, что Abrams "жрет топливо, как американец на шведском столе".
"Танк несет две тысячи литров топлива. При боевых действиях его от двух до трех раз нужно будет заправлять, то есть уйдет от четырех до шести тысяч литров на одну машину на день. Если сражаешься с танком Abrams, то в первую очередь надо бить по его бакам – это самая уязвимая точка", – заключил эксперт.
2 октября сообщалось, что в литовском порту Клайпеда разгружают партию танков Abrams.