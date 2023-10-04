Американский ветеран рассказал, чего стоит ожидать от танков Abrams на фронтах СВО

"Танк несет две тысячи литров топлива. При боевых действиях его от двух до трех раз нужно будет заправлять, то есть уйдет от четырех до шести тысяч литров на одну машину на день. Если сражаешься с танком Abrams, то в первую очередь надо бить по его бакам – это самая уязвимая точка", – заключил эксперт.