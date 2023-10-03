Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО и беспилотник

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ , российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью .

"Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник около 11:00 мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня и два БПЛА самолетного типа. Позже в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО вновь уничтожили над регионом украинский беспилотник.