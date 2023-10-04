Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле региона кассетными боеприпасами
Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как сообщил Богомаз в Telegram, «украинские террористы» использовали для обстрела РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».
Напомним, во вторник ВСУ также обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.
Деловая газета "Взгляд": главные новости