Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после решения Байдена
Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, как только президент США Джо Байден одобрит такое решение, сообщает 3 октября агентство Bloomberg.
Как писала «Парламентская газета», 22 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию ракет такого типа.
«Мы готовы действовать быстро…Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — сказал помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.
ATACMS — тактическая баллистическая ракета, которая запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS или MLRS, которые уже есть у Украины. Она способна поражать цели на расстоянии 300 километров.