Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотников по России

Минобороны России сообщило о предотвращении массовой террористической атаки киевского режима на объекты в трех регионах России ночью 4 октября.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении дежурными средствами ПВО над Белгородской областью двух снарядов РСЗО и беспилотника самолетного типа.