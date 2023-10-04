Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотников по России

Минобороны: 31 БПЛА перехвачен и уничтожен в трех регионах
Минобороны России сообщило о предотвращении массовой террористической атаки киевского режима на объекты в трех регионах России ночью 4 октября.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.
Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении дежурными средствами ПВО над Белгородской областью двух снарядов РСЗО и беспилотника самолетного типа.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.