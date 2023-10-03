WSJ рассказал о фальшивых гаубицах-приманках ВСУ

СМИ: Украина наладила производство «ложных целей»
Украина запустила производство из металлолома и жесткого пенопласта копий гаубиц и радиолокационных станций, которые используются в качестве «ложных целей» для российских ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Копии военной техники собирают на заводах «Метинвеста», принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.
«Высококачественные копии, служат приманками. Изготовленные из жесткого пенопласта, сантехнического оборудования и металлолома, они используются для того, чтобы российская ракета, снаряд или беспилотник, не попали в реальную технику и войска», - говорится в статье.
При этом начальник цеха «Метинвеста» рассказал изданию, что эффект стрельбы из фальшивых гаубиц имитируют поджиганием внутри ствола дымовые шашки.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ Западом было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны начали масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники ВСУ, в том числе и западных образцов вооружений. По данным военных экспертов, американские генералы были расстроены тем, что во время летней кампании украинские военные утратили основные боевые танки, БМП, БТР, САУ, различные комплексы, произведенные в США, Франции, Великобритании, ФРГ и других странах НАТО.