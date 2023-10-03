WSJ рассказал о фальшивых гаубицах-приманках ВСУ

Украина запустила производство из металлолома и жесткого пенопласта копий гаубиц и радиолокационных станций, которые используются в качестве «ложных целей» для российских ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Копии военной техники собирают на заводах «Метинвеста», принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

«Высококачественные копии, служат приманками. Изготовленные из жесткого пенопласта, сантехнического оборудования и металлолома, они используются для того, чтобы российская ракета, снаряд или беспилотник, не попали в реальную технику и войска», - говорится в статье.

При этом начальник цеха «Метинвеста» рассказал изданию, что эффект стрельбы из фальшивых гаубиц имитируют поджиганием внутри ствола дымовые шашки.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ Западом было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны начали масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.