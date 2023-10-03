Стало известно о планах США перевести ВСУ на стандарты НАТО

Власти США планируют полностью перевести украинскую армию на стандарты НАТО, включая формирование в ней нового корпуса младшего офицерского и сержантского состава. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный стратегический документ США.

«Интегрированная стратегия по стране» - это составленный Госдепартаментом документ, в основу которого входят замечания и предложения различных институтов власти США, включая Министерство обороны. Он включает в себя списки целей, сроки их достижения и основные этапы. Госдеп разрабатывает такие стратегии для многих стран раз в несколько лет.

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В «деликатной, но несекретной» версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить коррупцию и «иным образом реформировать ряд украинских секторов». В нем подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от поддержки Украины.

Из документа следует, что чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем они публично признают, отмечает Politico.

Конфиденциальная версия «Интегрированной стратегии» примерно в три раза длиннее опубликованной на сайте Госдепартамента версии и содержит гораздо больше подробностей о целях США на Украине: от приватизации ее банков до помощи школам в преподавании английского языка и переводе ВСУ на протоколы НАТО.

Хотя военный альянс не близок к тому, чтобы позволить Украине присоединиться, американская стратегия часто ссылается на планы США сделать украинскую армию совместимой с НАТО. Одним из предполагаемых этапов этого процесса станет формирование Министерством обороны Украины «профессионального корпуса младшего офицерского и сержантского состава, соответствующего стандартной доктрине и принципам НАТО». Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны «отражать терминологию НАТО», подчеркивается в конфиденциальном разделе стратегии.

Politico отмечает, что Госдеп не стал привлекать внимания к публичной версии документа, так как «слишком громкое обсуждение проблемы коррупции» может придать смелости противникам американской помощи Украине.