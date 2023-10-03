Спецоперация на Украине 3 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 октября 2023 года.

В России оценили военный потенциал ВСУ

С начала специальной военной операции российским войскам удалось примерно вдвое сократить военный потенциал Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева.

Он считает, что ситуация с численностью украинских войск является критической. По словам парламентария, эта проблема является главной для Киева.

Он отметил, что для ее решения на Украине проводится «повальная мобилизация».

Стало известно о наступлении ВСУ у Клещеевки и Андреевки

Украинская армия ведет наступление у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, cообщает news.ru.

Противник пытается прорвать российскую линию обороны у железной дороги. Вооруженные силы Украины постоянно посылают в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги.

Ожесточенные бои продолжаются на южном фланге Артемовска. Российские войска бьют по подразделениям противника артиллерией, авиацией и дронами-камикадзе.

Российский пулемет напугал шведских наемников в зоне СВО

Командир роты 5 мотострелковой бригады с позывным «Хакер» попал со своей штурмовой группой в окружение шведских наемников, сообщает «Ура.ру».

Военные России держали круговую оборону против превосходящих сил противника семь суток. Оказавшись в окружении, они поняли — им противостоят не украинские военные. Русские воины вступили в схватку со шведскими наемниками.