Мобилизация: последние новости на сегодня 3 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 октября 2023, в материале «Рамблера».

В Курганской школе открыли мемориальную доску памяти героя СВО

В Мишкинской средней школе в Кургане появилась мемориальная доска памяти Владимиру Рыжкову, который погиб как герой в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

В образовательном учреждении состоялся митинг, посвященный открытию доски памяти. Погибший является выпускником школы 1991 года.

Отмечается, что он героически погиб, выполняя воинский долг. Рыжков ушел воевать добровольцем. Он проходил службу в 20 добровольческом отряде «БАРС», награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Около 500 единиц техники дончане закупили для подразделений ВКС в зону СВО

В Ростовской области закупили около 500 единиц приборов и спецтехники, необходимой для успешного выполнения боевых задач, сообщает don24.ru.

Они предназначены для подразделений Военно-космических сил. В новую партию вошли тепловизионные приборы, бинокли малой и большой кратности, коллиматорные прицелы и прочее снаряжение.

Стоимость закупленного оборудования – около 24 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета по распоряжению главы региона Василия Голубева.

Югра отправила в зону СВО очередную партию дронов

Беспилотные летательные аппараты от Ханты-Мансийского автономного округа получили солдаты, принимающие участие в специальной военной операции, сообщает ГТРК «Югория».

Очередная партия техники приобретена при содействии правительства Югры. Дроны предназначены для разведки и боевых задач.

Все оборудование куплено по заявкам самих бойцов. Его доставкой занимается «Центроспас-Югория».