Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионом.
Он уточнил, что дрон был уничтожен над Брянским районом региона. "Пострадавших и разрушений нет", - написал чиновник.
По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы. Вечером 3 октября стало известно, что российские средства ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 58 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, российские военные ликвидировали дроны в Луганской и Донецкой народных республиках, в также в Запорожской и Херсонской областях. Также 3 октября Богомаз заявлял, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области.