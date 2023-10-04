Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионом.

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Он уточнил, что дрон был уничтожен над Брянским районом региона. "Пострадавших и разрушений нет", - написал чиновник.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы. Вечером 3 октября стало известно, что российские средства ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.