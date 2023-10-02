Пушилин: ВСУ сконцентрировались на круговой обороне Купянска и Боровой

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

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«На северной части от линии фронта… мы видим пока что сосредоточивание внимания больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны», — рассказал он.

По словам Пушилина, перехваченные сигналы свидетельствуют о том, что была дана команда «держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая».