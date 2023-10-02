Поставляемый в зону СВО бронежилет выдержал пулю, на которую не рассчитан

Российский бронежилет «Оберег», который поставляют в зону специальной военной операции, на испытаниях смог выдержать удар мощной винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum. При этом он на нее не рассчитан. В то же время трофейный американский бронежилет Вооруженных сил Украины не смог выдержать попадание пули из автомата Калашникова. Это следует из видео испытаний в рамках проекта «Наш краш» государственной корпорации «Ростех».

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При записи ролика использовали три бронежилета: дешевый, представленный на рынке, «Оберег» и американская модель, используемая украинскими военнослужащими. Все они относятся к классу защиты Бр5. Хороший результат показал только «Оберег» — он полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами. Патрон 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum не пробил плиту бронежилета, лишь оставив горку. В этом случае считается, что испытуемый объект выдержал атаку.

— Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса, — отметил директор компании — производителя российских «Оберегов» «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко, слова которого приводит РИА Новости.