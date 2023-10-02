Мобилизация: последние новости на сегодня 2 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 октября 2023, в материале «Рамблера».

Сенатор от ХМАО везет в зону СВО квадроциклы и УАЗы

Три квадроцикла и два автомобиля УАЗ передаст сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков в зону ведения боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

«Друзья груз собрали, упаковали и отправили. Едем его догонять, чтобы передать нашим отважным воинам», — написал он.

Участники СВО на передовой получили документы о предоставлении субсидий на жилье

Российские военнослужащие, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции, получили документы о предоставлении жилищных субсидий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Там пояснили, что военное ведомство уделяет огромное внимание предоставлению социальных услуг военнослужащим и членам их семей. В министерстве заверили, что работа в этом направлении организована на системной основе и будет продолжена.

Рестораторов попросили поделиться выручкой с участниками СВО

В Государственную Думу внесли законопроект, подразумевающий отчисление ресторанами, ночными клубами и барами сбора в размере 1% от суммы счета в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Кабинет министров не поддержал документ, однако авторы все еще надеются на его обсуждение в парламенте. Об этом пишет «Парламентская газета».

Ресторанный сбор хотят в качестве эксперимента сперва ввести в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае, а уже затем распространить по всей стране.