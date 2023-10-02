Украина получила от союзников по НАТО два удара в спину

США и Словакия могут свернуть объем помощи Украине. Об этом предупреждает журнал Newsweek, передает РИА Новости.

В публикации поясняется, что Украина получила плохие новости от США и Словакии о возможном сокращении потока военной и гуманитарной помощи Киеву.

Издание отмечает, что страны НАТО стали важнейшим союзником Украины после начала военного конфликта с Россией, предоставляя ей миллиарды долларов на вооружение, отправляя технику, вводя санкции против РФ и обучая украинских солдат. Однако события последних выходных грозят обернуться для Киева большими проблемами с оборонными расходами.

Newsweek напомнила о подписании президентом США Джо Байденом закона о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на оборону Киева.

Еще одним тревожным знаком для Украины стала победа политической партии Smer на выборах в Словакии, лидер которой намерен прекратить выделение Киеву военной помощи, ограничившись лишь гуманитарной.