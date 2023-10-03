Генерал Суровикин дал первый комментарий после пропажи

Экс-главком ВКС РФ , генерал армии России Сергей Суровикин был замечен в Московской области . Его встретили вместе с семьей в подмосковном храме. Суровикин заявил, что служит отечеству, однако от других комментариев отказался.

Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже появилась информация якобы об аресте Суровикина. Однако Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти данные и сообщила, что генерал нет в СИЗО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что он в отпуске. Позже Суровикина освободили от должности командующего ВКС России. После увольнения он остался главой комитета по вопросам ПВО. Депутат Виктор Заварзин отмечал, что Суровикин на данный момент занимает «неплохую» должность в Минобороны.