Британия направиn в Польшу истребители на фоне «угрозы вмешательства» РФ

Великобритания передаст Польше многоцелевые истребители Typhoon. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, слова которого приводит Reuters.

Ранее министр заявил о возможной отправке военных инструкторов и кораблей для помощи Киеву, а также перспективе переноса подготовки ВСУ ближе к украинским границам, а также собственно на Украину.

В своем комментарии глава британского ведомства привел в пример британскую оборонную компанию BAE Systems (производит истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; танки Challenger 2; боевые машины пехоты Bradley, CV90, Warrior и другую технику), которая переносит в страну свое производство.