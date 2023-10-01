В Киеве отметили высокую защищенность российских дронов от средств РЭБ

В Киеве заявили о высокой защищенности российских беспилотников от средств РЭБ
Россия применяет беспилотники, обладающие высокой защитой от применяемых Украиной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Он заявил о трудностях противодействия беспилотникам.
"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая. Маленькая скорость - это проблема, для того чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами", - цитирует его украинское издание "Страна".
При этом, по его словам, беспилотники и другое вооружение РФ совершенствуется для большей защиты от подавления, используя композитные материалы. Даже если аппарат из-за наведенных помех на время теряет связь со спутником, то продолжает полет, а выходя из зоны действия РЭБ, он ее восстанавливает, констатировал Игнат.