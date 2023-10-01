В Киеве отметили высокую защищенность российских дронов от средств РЭБ

"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая. Маленькая скорость - это проблема, для того чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами", - цитирует его украинское издание "Страна".

При этом, по его словам, беспилотники и другое вооружение РФ совершенствуется для большей защиты от подавления, используя композитные материалы. Даже если аппарат из-за наведенных помех на время теряет связь со спутником, то продолжает полет, а выходя из зоны действия РЭБ, он ее восстанавливает, констатировал Игнат.