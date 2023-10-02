Минобороны РФ: ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. Беспилотник был обезврежен в понедельник, 2 октября, около 9 часов утра по московскому времени.

В военном ведомстве добавили, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.